Spalletti: "Insigne non si fa turbare dai discorsi sul rinnovo. Dobbiamo completare la squadra sul mercato"

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, al termine del match amichevole contro il Pescara, ha parlato ai microfoni di Canale 8, affrontando più argomenti: "Le indicazioni tratte sono che bisogna aumentare un po’ il ritmo. C’è da fare qualche passettino in avanti ancora. Va mantenuto un equilibrio di squadra, un possesso di palla senza rischiare nulla. In tutte queste amichevoli ho visto la squadra che è stata attenta a non prendere contropiedi e ripartenze. Manca ancora un po’ di ritmo e di freschezza per poter usufruire di tutta la qualità che abbiamo".

L'allenatore azzurro ha parlato anche di mercato e della questione Insigne: "Quando si parla di Insigne bisogna stare attenti, parliamo di uno che un mese fa ha alzato la coppa a Wembley contro gli inglesi. Figuriamoci se si fa turbare da certi discorsi sul rinnovo di contratto e sul mercato. Sappiamo che dobbiamo completare questa squadra e stiamo cercando di farlo. Per giocare tutte le competizioni, qualcosa dobbiamo farlo. I giovani in rosa? Stiamo facendo delle prove, poi alla fine tireremo delle somme. I nostri calciatori sanno che quando si indossa la maglia del Napoli bisogna affrontare tutti gli avversari allo stesso modo".