Napoli, l'appello di Spalletti ai tifosi: "Stateci vicini soprattutto in questo momento. Faremo di tutto per la città"

Attraverso i microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha lanciato un appello ai supporters partenopei.

“Voglio fare un appello ai tifosi. Che ci stiano vicini soprattutto in questo momento qui. Faremo di tutto per la città di Napoli, tutto per la maglia, tutto per la storia. Niente per i singoli, tutto per la città”, le parole dell'allenatore.