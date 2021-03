Spalletti, parla il suo ex calciatore: "E' un tecnico da Napoli, nella sua toscanità ha un po' di napoletano"

L'allenatore napoletano Carmine Esposito, a lungo calciatore di Luciano Spalletti ai tempi dell'Empoli, ha parlato del futuro dell'allenatore toscano e del possibile accostamento alla panchina del Napoli.

"Per me Luciano è un grandissimo allenatore e quasi un fratello. Per me è un tecnico da Napoli o Fiorentina. Nella sua toscanità ha un po' di napoletano, è una persona molto caliente, che ha bisogno anche del contatto con la gente", ha spiegato Esposito ai microfoni di TMW News.