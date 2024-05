Spalletti: “Addio al Napoli? Perdono tutti ma non dimentico”

"Andato via da Napoli per timore di quello che ho conquistato? Noi a Napoli avevamo tutto per dare seguito a ciò che abbiamo vinto. Bisognerebbe essere a conoscenza di tante cose. Io voglio bene a tutti, perdono tutti, ma non dimentico. Non dico perché sono venuto via, ma non per paura. Ho avuto i miei motivi".

Così il ct della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, intervenendo al World Meeting on Human Fraternity al Coni."Nel Napoli la relazionalità era bellissima. Non abbiamo vinto per merito mio, ma per la città che ha una passione tremenda", ha aggiunto Spalletti.