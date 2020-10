Serie A, il Ministro Spadafora: "Non so se si arriva fino in fondo. Serve piano B e piano C"

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, nel corso di un'intervista rilasciata a La7 nel corso della trasmissione "L'aria che tira", ha parlato della situazione del campionato di Serie A e della vicenda relativa a Juventus-Napoli.

"Il campionato può farcela? Sì, ma che si arrivi fino in fondo non lo so. Non ci sono certezze. Credo che la Lega Serie A debba esserne consapevole e preparare un piano B e anche un piano C. Il protocollo? Funziona se viene rispettato. Possiamo farne anche uno più rigido, ma se poi c'è qualcuno che lo ignora... Ronaldo? Ha violato il protocollo quando è partito per il Portogallo", le parole del Ministro.

Spadafora ha parlato anche di Juve-Napoli e delle polemiche relative: "Il Giudice Sportivo ha deciso e rispetto la decisione. Il Napoli ha fatto ricordo, vediamo cosa accadrà".