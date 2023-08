Calciomercato Napoli, dalla Francia: “Trattative in corso con il Leicester per Soumarè, le cifre”

Il Napoli sarebbe in trattativa con il Leicester per consegnare a Rudi Garcia il vice-Lobotka, in previsione del possibile addio di Diego Demme. Si tratta del centrocampista Boubakary Soumarè, 24 anni.

Gli azzurri, secondo indiscrezioni provenienti dalla Francia e rese note da Top Mercato, starebbero trattando l’arrivo dell’ex Psg e Lille sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro.

Sulle tracce del mediano francese ci sarebbero anche Siviglia e Galatasaray, con gli spagnoli più avanti insieme al Napoli rispetto ai turchi.