Calciomercato, intreccio sull'asse Napoli-Siviglia: se parte Demme, può arrivare Soumarè

Con Gabri Veiga indirizzato verso l'Arabia Saudita, il Napoli potrebbe comunque consegnare a Garcia un rinforzo a centrocampo prima della chiusura del mercato.

In caso di partenza di Diego Demme, infatti, il club partenopeo potrebbe sferrare un assalto finale a Boubakary Soumarè, attualmente in forza al Leicester.

Un particolare intreccio di mercato si starebbe sviluppando sull'asse Napoli-Siviglia. Il club spagnolo, infatti, ha praticamente preso l'esterno belga Lukebakio dall'Hertha Berlino per circa 10 milioni di euro, cifra che, come anticipato nei giorni scorsi, consentirà al club tedesco di provare a trovare l'accordo con gli azzurri per il ritorno di Demme in Germania.

Dal canto loro gli spagnoli, principali 'rivali' dei partenopei nella corsa a Soumarè, sembrerebbero essere pronti a mollare, al momento, la pista che porta al francese. Il Napoli potrebbe avere così il via libera per provare a strappare al club inglese, retrocesso in seconda divisione, il centrocampista transalpino, che potrebbe ricoprire il ruolo di vice-Lobotka nell'organico azzurro, con la formula del prestito con diritto di riscatto.