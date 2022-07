Calciomercato Napoli - C'è anche Todibo tra i possibili successori di Koulibaly

Con Kalidou Koulibaly ormai al passo d'addio, il Napoli non può farsi trovare impreparato e deve provare a dare a Spalletti un sostituto affidabile per risistemare la difesa. Sono tanti i nomi circolati nelle ultime ore e negli ultimi giorni, dal coreano Kim del Fenerbahce all'argentino Senesi del Psv, passando per il più esperto Acerbi.

C'è un nome, però, che va seguito con grande attenzione ed è quello di Jean Clair Todibo, 22 anni, attualmente in forza al Nizza.

Il difensore francese, che nonostante la giovane età vanta già esperienze con in vari campionati europei con le maglie di Barcellona, Schalke 04 e Benfica, è seguito con grande attenzione dal ds Cristiano Giuntoli e dallo scouting azzurro fin dal 2018, quando poco più che 18enne militava nel Tolosa.

Tra i profili seguiti dal club partenopeo, Todibo è quello che per caratteristiche fisiche e tecniche più si avvicina a Kalidou Koulibaly rispetto agli altri 'competitor'. Dopo un'ottima stagione in Ligue 1, però, per strapparlo al Nizza serviranno almeno 20 milioni di euro.