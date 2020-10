Europa League, attesa per il sorteggio dei gironi: Napoli in prima fascia

Il sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2020/21 si svolgerà venerdì 2 ottobre, alle ore 13.00 a Nyon. Al sorteggio parteciperanno 48 squadre: 18 ammesse direttamente, 21 vincitrici degli spareggi, 6 eliminate agli spareggi di Champions League, 3 eliminate al terzo turno di qualificazione di Champions League.

Le 48 squadre vengono suddivise in quattro fasce in base al ranking per club. Ognuno dei 12 gironi contiene una squadra per fascia. Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione.

Il Napoli è in prima fascia.

Il calendario dei gironi

Prima giornata: 22 ottobre

Seconda giornata: 29 ottobre

Terza giornata: 5 novembre

Quarta giornata: 26 novembre

Quinta giornata: 3 dicembre

Sesta giornata: 10 dicembre