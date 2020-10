Sorteggio Europa League 2020-2021, Napoli in prima fascia | DIRETTA

Tutto pronto a Nyon per il sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2020/21. Al sorteggio parteciperanno 48 squadre: 18 ammesse direttamente, 21 vincitrici degli spareggi, 6 eliminate agli spareggi di Champions League, 3 eliminate al terzo turno di qualificazione di Champions League.

Le 48 squadre vengono suddivise in quattro fasce in base al ranking per club. Ognuno dei 12 gironi contiene una squadra per fascia. Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione.

Il Napoli è in prima fascia. Da evitare per gli azzurri Leicester e Real Sociedad in fascia 2, i Glasgow Rangers in fascia 3 ed il Lille in fascia 4.

LA DIRETTA

A sorteggiare le squadre c'è l'ex azzurro Ciro Ferrara, che ha ricordato il trionfo di Stoccarda nel 1989: "Una serata indimenticabile, per me ancora di più essendo napoletano".

Il Napoli finisce nel gruppo F.

Le fasce

Come sono accoppiate le squadre

Per garantire che le squadre abbinate dello stesso paese abbiano orari di inizio diversi, ove possibile, i 12 gruppi saranno distinti per colore: i gruppi da A a F saranno rossi e i gruppi da G a L saranno blu. Quando una squadra abbinata viene estratta, ad esempio, in uno dei gruppi rossi, l'altra squadra abbinata - una volta sorteggiata - verrà automaticamente assegnata a uno dei gruppi blu. Gli abbinamenti sono i seguenti:

A Arsenal & Tottenham

B Napoli & AC Milan

C Benfica & Braga

D Leverkusen & Hoffenheim

E Villarreal & Real Sociedad

F Gent & Standard Liège

G PSV Eindhoven & Feyenoord

H Celtic & Rangers

I Dinamo & Rijeka

J Sparta Praha & Slavia Praha

K Ludogorets & CSKA-Sofia

L Rapid Wien & LASK

M PAOK & AEK Athens

N Maccabi Tel-Aviv & Hapoel Beer-Sheva

O LOSC Lille & Nice

Il calendario dei gironi

Prima giornata: 22 ottobre

Seconda giornata: 29 ottobre

Terza giornata: 5 novembre

Quarta giornata: 26 novembre

Quinta giornata: 3 dicembre

Sesta giornata: 10 dicembre