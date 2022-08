Sorteggio Champions, il commento di Spalletti e ADL. Presentate le magliette che indosseranno gli azzurri

Mentre i tifosi del Napoli sui social sembrano abbastanza scontenti del Gruppo A di Champions che gli azzurri condivideranno con Ajax, Liverpool e Rangers, il tecnico Luciano Spalletti ha detto la sua attraverso i canali ufficiali del club.

"Ci sono toccate tre squadre tostissime, ma lasciatemi pensare che anche loro non sono poi così contenti di aver beccato il Napoli - è stato il suo commento - È venuto fuori un girone molto duro, come del resto lo sono quasi tutti. Dare le percentuali di possibilità del passaggio del turno è un gioco complicato". "La cosa più importante - ha aggiunto l'allenatore toscano - è farci trovare all'altezza della competizione per club più prestigiosa del pianeta. Che poi essere all'altezza significa allo stesso tempo aumentare le possibilità di andare avanti". "Siamo - ha concluso - in un girone con tre squadre che rappresentano la migliore storia e tradizione del calcio europeo, tre squadre mito, che giocano in tre templi calcistici d’Europa: Johan Cruijff Arena, Anfield Road e

Ibrox Stadium. Un vero tuffo nella storia e nella tradizione del calcio europeo e mondiale".

Il presidente De Laurentiis si è invece espresso come di consueto attraverso Twitter: "Ancora il Liverpool, per non parlare di Ajax e Rangers! Forza Napoli Sempre", le sue parole. Il Napoli ha intanto presentato anche la nuova maglia che verrà appunto utilizzata nelle partite di Champions League.