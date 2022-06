Calciomercato - Dalla Spagna: "Il Napoli si iscrive nella corsa a Soler"

Ci sarebbe anche il Napoli tra le squadre interessate a Carlos Soler, centrocampista del Valencia e della nazionale spagnola. Questa l'indiscrezione circolata nelle ultime ore lanciata dal noto quotidiano sportivo iberico "Marca".

Il 25enne, che ha solo un anno di contratto con il sodalizio andaluso, preferirebbe restare in patria, con Barcellona e Atletico Madrid tra le opzioni gradite. C'è poi l'interesse della Juventus, che però sarebbe disposta ad attendere un anno per prelevarlo a parametro zero.

Al Valencia, però, non sarebbero ancora pervenute offerte ufficiali per il suo gioiello, secondo Marca.