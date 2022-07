Calciomercato Napoli - Solbakken pista per gennaio in caso di addio post Mondiali di Lozano

Negli ultimi giorni si è parlato a lungo dell'interesse del Napoli per Ola Solbakken, attaccante del Bodo/Glimt e della nazionale norvegese.

Con tre esterni d'attacco sul versante destro attualmente in organico come Lozano, Politano e Ounas, però, gli azzurri al momento non possono prevedere entrate in questo specifico ruolo. Nel caso in cui poi si concretizasse l'addio di Politano (Valencia o altre destinazioni), il favorito numero uno per prendere il suo posto sarebbe il belga Januzaj, sempre che quest'ultimo non trovi nel frattempo l'accordo con un altro club.

Solbakken, invece, in chiave azzurra è una pista che può interessare soprattutto per gennaio, quando si libererà a parametro zero dal Bodo. Il club partenopeo, infatti, potrebbe pensare a lui in caso di addio post Mondiali di Hirving Lozano.

Sfruttando la massima vetrina internazionale e con un mercato di gennaio che stavolta potrebbe davvero rimescolare molte situazioni in Europa, il Napoli potrebbe infatti pensare di privarsi dell'attaccante messicano per un'offerta all'altezza quando mancherebbe ormai solamente un anno e mezzo alla scadenza del suo contratto.