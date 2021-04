Il Ct della Norvegia: "La Juve ha 2 punti sul Napoli e rischia di non andare in Champions. Per quale motivo fa la SuperLega?"

Stale Solbakken, ct della Norvegia, ha parlato all'emittente Tv2 della SuperLega, la nuova competizione che 12 club europei hanno annunciato di voler costituire.

"La SuperLega è in conflitto con tutto ciò che ha a che fare con il calcio, che è sentire la gioia di vincere e il dolore di perdere. Tutto ciò che ha a che fare con il fair play e la competitività andrà perso. Guardiamo le ultime giornate di campionato. Il Getafe fa 0-0 con il Real Madrid. La Juventus rischia di non qualificarsi per la Champions League. Ha due punti di vantaggio sul Napoli e ha perso contro l'Atalanta, squadra affascinante che negli ultimi anni si è affermata nel calcio italiano. Parlando di Agnelli: la sua Juventus è stata eliminata da Ajax, Lione e Porto negli ultimi anni. Da una prospettiva sportiva: quale giustificazione ha per fare questo? Per me si tratta di non competere ad armi pari. Quali sono i criteri? Sottovalutano l'essenza del calcio", spiega Solbakken.