Europei, Hamsik e Lobotka vincono il derby azzurro con Zielinski

La Slovacchia batte la Polonia per 2-1 nella prima giornata del Gruppo E

La Slovacchia batte la Polonia per 2-1 nella prima giornata del Girone E agli Europei 2021. Hamsik e Lobotka si aggiudicano, dunque, il derby azzurro con Zielinski.

L'ex capitano del Napoli è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, mentre il centrocampista polacco è uscito dal campo al 74esimo. Solo panchina, invece, per Lobotka.

A decidere il match è stato un gol dell'interista Skriniar al 69'. In precedenza erano finiti sul tabellino dei marcatori anche lo juventino Szczesny, autore di un autogol, ed il torinista Linetty.