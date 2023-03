Gravissimo infortunio per l'ex azzurro Sirigu: il messaggio di sostegno del Napoli

Bruttissimo infortunio per l'ex portiere del Napoli Salvatore Sirigu. La Fiorentina ha infatti comunicato, attraverso il proprio sito ufficiale che l'ex estremo difensore azzurro, nel corso dell’allenamento odierno, in un'azione di gioco, ha riportato la lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra.

Sirigu nei prossimi giorni verrà sottoposto a visita specialistica per programmare l’intervento chirurgico correttivo.

Il Napoli, via Twitter, ha voluto far sentire la sua vicinanza al portiere sardo con un messaggio di sostegno: "Forza Salvatore, non mollare! Ci rivediamo presto in campo".