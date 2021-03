"Avessi un euro, scommetterei sull'arrivo di Simone Inzaghi a Napoli"

L'ex centrocampista del Napoli Fausto Pari, che oggi è uno degli agenti del centrocampista del Verona Mattia Zaccagni, ha parlato del futuro della panchina azzurra ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

"Simone Inzaghi? Lo conosco bene, non lo gestisco perchè gli allenatori non possono avere procuratori per conflitti di interesse. Avessi un euro, scommetterei sul suo arrivo a Napoli. Lui ha la maglia della Lazio cucita addosso ed il rinnovo va troppo per le lunghe”, le parole di Pari.