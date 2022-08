Simeone: “Volevo solo il Napoli, qui mi parlano in argentino”

"Penso di avere la personalità per una piazza così, mi sono sempre rialzato dopo i momenti più difficili, ho imparato tanto, in Italia, ho fatto esperienza, sono cresciuto, cercherò ogni giorno di migliorarmi. Stare qui è molto importante". Sono le prime parole di Giovanni Simeone al Napoli, che oggi presenta ufficialmente lui e Raspadori, i due nuovi acquisti d'attacco di questa estate. Al netto delle frasi di circostanza Simeone dice che "in questo mercato avevo in mente solo di venire qui, le proposte delle altre squadre non erano per me così interessanti, il mio obiettivo era solo il Napoli.

Ho avuto tantissime altre offerte, so che qui con Osimhen e la squadra posso fare bene, sono convinto, questo mi basta. Volevo solo venire qua, non avevo altri interessi. Ho scelto il Napoli perché è una piazza dove so di poter fare un salto di qualità forte. Mi piace la tifoseria calda, ogni volta che venivo in questo stadio c'era la gente che ti mangiava, la paura, vorrei pensare che avendo la maglia del Napoli la squadra avversaria pensi lo stesso. Qui per strada mi rispondono anche in argentino".