Simeone: "Questa tifoseria mi carica, mi sento un po' come loro"

"E' sempre bello aiutare i ragazzi, oggi è stata una bellissima giornata. Abbiamo fatto molto bene, c'è una squadra che ha lottato fino all'ultimo. Abbiamo preso 3 punti molto importanti. Continueremo a lottare ogni partita". Così Giovanni Simeone ha parlato ai microfoni di Dazn al termine di Cremonese-Napoli.

"Chi mi dà questa energia? Me la dà il gruppo, questa tifoseria. Molto carica. A noi fa piacere, ci carica. Tutta questa gente a noi fa piacere, continuiamo su questa strada e il tifo ci aiuta tantissimo. Mi sento un po' come loro, argentino e italiano. Ho vissuto tanto tempo qua, anche da piccolo. Un po' lì e un po' qui. Forse sono nel posto giusto. Continuo a fare il mio, come sempre. Quando da titolare? L'importante è fare minuti, ho imparato tanto nella vita e nel calcio che conta la qualità del tempo. Mi è toccato tante volte poco tempo e tante volte ho giocato tanti minuti senza fare niente. La qualità del tempo è questa, sfruttare quando il mister mi mette", ha aggiunto il 'Cholito'.