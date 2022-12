Simeone: "Siamo carichi, cercheremo di far uscire fuori la cazzimma in ogni partita"

"Abbiamo avuto due settimane di riposo, ma la testa è sempre stata sul Napoli e la voglia di far bene. Mi fa piacere rivedere i compagni dopo questi mesi bellissimi, adesso ripartiamo con queste amichevoli che sono importanti per continuare su questa strada". Così Giovanni Simeone ha parlato a Sky Sport dal ritiro del Napoli in Turchia.

Lotta scudetto

"Ci sono molte squadre, il campionato è molto aperto se consideriamo che ancora non è finito il girone d'andata. Dobbiamo pensare a noi stessi: se lo faremo, non c'è nessuna squadra che può fermarci. Continueremo a fare quello che stiamo facendo, cercheremo di far uscire fuori la cazzimma in ogni partita".

Spalletti

"Siamo tutti carichi, Spalletti cerca di darci sempre qualcosa in più. Lui vuole farci esprimere al massimo, è carico e ci fa piacere. Vedere un allenatore che ti spinge a fare sempre di più ti fa capire che crede in te. Se non ti parla, vuol dire che ha fatto tutto", ha concluso l'attaccante del Napoli.