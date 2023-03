Napoli, parla Simeone: "Questo gruppo non si fermerà. Questa squadra vuole sempre di più" | VIDEO

"Questa è una squadra ambiziosa. Questo gruppo non si ferma a godersi per una settimana o un mese quello che ha fatto. Questa squadra vuole di più. Questo gruppo non si fermerà, vorremo di più. Sono sicuro che non si fermerà. Noi pensiamo sempre ad affrontare il prossimo step, non guardiamo alla cima della montagna. Normalmente dopo una partita del genere qualcuno può rilassarsi, invece già tutti pensavano a recuperare". Così l'attaccante del Napoli Giovanni Simeone ha raccontato il segreto della squadra di Spalletti nel corso di un'intervista rilasciata a Prime Video nel post partita contro l'Eintracht Francoforte.

L'intervista integrale tratta dal canale ufficiale Youtube "Prime Video Sport IT"