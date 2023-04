Napoli, tegola Simeone: le condizioni dell'argentino dopo l'infortunio

In una serata prepasquale in cui il Napoli si avvicina ulteriormente allo scudetto e ritorna alla vittoria, c'è la nota stonata dell'infortunio a Giovanni Simeone.

L'attaccante argentino è stato costretto a lasciare il campo nel corso della ripresa, poco dopo essere entrato al posto di Raspadori, per un risentimento alla coscia destra.

Delle condizioni del centravanti ne ha parlato anche Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn: "Simeone va valutato bene. Ha avuto un problemino dietro, bisogna capire se è muscolare o se è il ginocchio".

La presenza di Simeone nel match di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan è, a questo punto, è fortemente a rischio. Un grattacapo non da poco per l'attacco azzurro, visto che anche Osimhen è in dubbio.