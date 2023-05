Calciomercato Napoli - Dalla Turchia: "Simeone in cima alla lista del Galatasaray per l'attacco"

La buona stagione di Giovanni Simeone, sempre bravo a farsi trovare pronto con gol decisivi nella sua prima annata al Napoli quando chiamato in causa da Spalletti, non è passata inosservata anche al di fuori dell'Italia.

L'attaccante argentino, che gli azzurri riscatteranno dal Verona salvo colpi di scena, sarebbe finito nel mirino del Galatasaray.

Il club di Istanbul - secondo quanto riferisce dalla Turchia 'Fotomaç' - avrebbe messo il 'Cholito' in cima alla lista dei rinforzi per il reparto avanzato, che potrebbe perdere in estate il francese Bafetimbi Gomis, oltre a Mauro Icardi.