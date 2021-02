Napoli in silenzio stampa: Gattuso non rilascia dichiarazioni

Napoli in silenzio stampa dopo la sconfitta per 4-2 contro l'Atalanta. Questa la decisione del club azzurro.

Il tecnico Gennaro Gattuso non ha rilasciato dichiarazioni al termine del match nè alle tv, nè in sala stampa.

In ogni caso, per obblighi Uefa, l'allenatore dovrebbe poi tornare a parlare alla vigilia del match di Europa League contro il Granada, in programma giovedì al Maradona.