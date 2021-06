De Laurentiis, l'annuncio: "Faremo una serie tv in tre stagioni sulla storia del Napoli"

Presto ci sarà una serie tv in tre stagioni sulla storia del Napoli. Questo l'annuncio di Aurelio De Laurentiis, che nei giorni scorsi è stato ospite del Passepartout Festival.

Il patron azzurro ha precisato anche i contenuti delle tre stagioni della serie: "La prima, di 10 puntate, sarà dedicata al periodo dal 1984 al 2001. Sarà un'operazione come 'The Last Dance'. Ci saranno interviste a chi ha giocato nel Napoli di Maradona. Poi la seconda dal 1924, prima della nascita del Napoli, fino al 1984. Ed infine la terza stagione si occuperà degli anni della mia presidenza".

De Laurentiis ha parlato anche dell'affaire Superlega: "Io faccio parte dell’Eca, ho sempre detto ad Agnelli che stava sbagliando con la Superlega. Loro volevano diventare gli attori principali del sistema, ma invece democraticamente bisogna lasciare la porta aperta a tutti. Dobbiamo stabilire un’altra competizione togliendola alla Uefa, tenendo la Uefa come segretariato generale".

Infine il numero uno azzurro ha parlato anche del suo rapporto con la città di Napoli: "Io ho la scorta quando vado alla partita, ma quando sono a Napoli mi rifiuto. Io sono un uomo libero, anche se qualcuno mi scrive 'ti uccidiamo'. Con me il compromesso non esiste".