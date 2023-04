De Laurentiis: "Possibile una serie tv negli Usa sul terzo scudetto, ma prima vinciamolo"

"Abbiamo pensato di realizzare una serie tv, con la CBS negli Stati Uniti. O per fare qualcosa legato a questo terzo scudetto. Ma prima lo dobbiamo vincere". Così Aurelio De Laurentiis nel corso di una lunga intervista rilasciata al giornale olandese De Telegraaf.

"Siamo l'unico club italiano a giocare in Europa da quattordici anni, la Juventus si ferma a tredici. Quando siamo arrivati in Serie A, il Napoli era alla posizione 550 dei club al mondo. Dopo due o tre anni eravamo tra le migliori venti squadre europee e oggi siamo ai quarti di Champions League. Non sono i titoli e il successo a coronare la gloria, ma il lavoro che si fa per raggiungerli", le parole del presidente del Napoli riportate dal Corriere dello Sport.

"Napoli città centrale. Per i suoi abitanti scudetto sembrerà un riscatto contro il nord"

"Il fatto che il Napoli non vinca lo Scudetto da tanti anni non è dovuto solo al Napoli stesso, ma anche ad altri fattori che ora stanno lentamente ma inesorabilmente venendo a galla. Per Napoli e i suoi abitanti sembrerà un riscatto contro il nord Italia, una vendetta per chi si sente svantaggiato o discriminato. Tuttavia, mi batto perché il sud e il nord formino un'unità italiana. Non è facile, ma sono orgoglioso di portare la bellezza del sud nella nebbia del nord. Ho sempre considerato Napoli una città centrale", ha concluso De Laurentiis.