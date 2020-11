De Laurentiis: "Presto una serie tv sul Napoli degli anni d'oro"

Presto ci sarà una serie tv sul Napoli degli anni d'oro dell'epoca maradoniana. E' quanto rivelato da Aurelio De Laurentiis nel corso di un'intervista rilasciata alla trasmissione di Rete 4 "Stasera Italia" ricordando il 'Pibe de Oro'.

"Stiamo lavorando da mesi ad una serie tv su quegli anni. Con Diego ci sentivamo spesso, purtroppo non ci siamo potuti vedere per il lockdown. Ho visto nei mesi scorsi la serie 'The last dance' e credo che la nostra sarà altrettanto bella", ha spiegato il patron azzurro.