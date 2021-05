Corriere dello Sport: "Conceicao è il nuovo allenatore del Napoli. Presentazione nei prossimi giorni"

Clamorosa indiscrezione del Corriere dello Sport sul futuro della panchina del Napoli. Secondo il noto quotidiano sportivo è il portoghese Sergio Conceicao il successore di Gennaro Gattuso e sarà presentato già nei prossimi giorni.

"È Sergio Conceição l'allenatore del Napoli dell'anno prossimo. Il tecnico portoghese, 46 anni, allenatore del Porto, con il quale ha chiuso al secondo posto in campionato ed ha eliminato la Juventus in Champions League, verrà presentato nei prossimi giorni e dovrà rappresentare l'uomo con cui rifondare dopo la delusione del quinto posto della gestione Gattuso. Conceição torna in Italia, dove ha giocato con Lazio, Parma e Inter. È in panchina da sei anni e questa è la sua prima esperienza italiana", scrive Antonio Giordano.