Conceicao-Napoli, dal Portogallo i possibili dettagli sul contratto dell'allenatore

Emergono anche i primi dettagli sull'operazione che potrebbe portare Sergio Conceicao sulla panchina del Napoli nei prossimi giorni.

A renderli noti dal Portogallo è via Twitter il giornalista Pedro Almeida, che nei giorni scorsi aveva anticipato la notizia.

Il tecnico lusitano firmerebbe un contratto di due anni con il club partenopeo a circa 3 milioni di euro netti a stagione, più un milione di eventuali bonus.

Confirmed and the dices are rolled ?



Sérgio #Conceiçao is the new coach of Napoli.



The Portuguese coach sign until 2023 with a salary around 3M€ per season + 1M€ signature prize. ? #transfers #FCP #Napoli https://t.co/fHlabBpOdQ