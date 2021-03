Maradona, arriva la sentenza della Cassazione: la gioia degli avvocati Pisani e Scala

Soddisfazione è stata espressa dagli avvocati Angelo Pisani e Angelo Scala che con gioia, commozione ed un pizzico di tristezza, per non aver potuto condividerla con Diego Armando Maradona, commentano positivamente l’ordinanza della Corte di Cassazione di stamane che ha dichiarato il 'Pibe de Oro' non esser mai stato debitore del Fisco italiano, avendo, tra l’altro, diritto all'estensione del condono effettuato dal Calcio Napoli nelle more di un’altra impugnazione del fisco di una sentenza favorevole alla società azzurra (sul punto anche il tribunale penale aveva archiviato e assolto Maradona da ogni ipotesi di evasione fiscale) , come sostituto d'imposta, una ventina di anni fa.

"E' una sentenza che, finalmente, restituisce onore e dignità al campione tenuto lontano dalla amata Napoli, il quale da oggi mai più potrà essere etichettato come evasore fiscale. Sicuramente se la starà ridendo perché ancora una volta aveva combattuto per la verità", il commento dei legali napoletani dell'ex capitano azzurro.