Supercoppa dimenticata, il Napoli si scusa con Maradona e con i tifosi

Il Napoli replica a Diego Armando Maradona, chiedendo scusa sui social a lui e a tutti i tifosi azzurri per la dimenticanza sul trentennale della vittoria in Supercoppa per 5-1 contro la Juventus.

"Maradona ha ragione. Ci siamo dimenticati di ricordare la vittoria della Supercoppa contro la Juventus del 1990. Ci è sfuggita la data della ricorrenza. Ricordiamo tutte le date importanti come questa! Ci scusiamo con i tifosi e con Diego", il tweet del club partenopeo.

Il post di Maradona

Diego Armando Maradona ha voluto ricordare la vittoria del Napoli della prima Supercoppa Italiana della sua storia a 30 anni dall'indimenticabile 5-1 rifilato alla Juventus di Baggio e Schillaci allo Stadio San Paolo, in data 1° settembre 1990.

"Oggi è il trentesimo anniversario della partita di Supercoppa del 1990, che vincemmo contro la Juventus per 5-1. Mi dispiace che la società attuale non ricordi questi risultati che ci resero grandi. Lo dico per me e per i miei compagni, che scrissero la storia del mio amato Napoli", scrive l'ex capitano azzurro sui social, rammaricandosi per il mancato ricordo da parte del club azzurro.