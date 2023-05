Gli ex campioni del Napoli celebrano lo scudetto: i bellissimi post di Lavezzi, Cavani e tanti altri

La gioia per il terzo scudetto del Napoli è un sentimento che in queste ore stanno condividendo i tantissimi tifosi azzurri in giro per il mondo. Con loro, anche alcuni anche "vip" con trascorsi vicini o vicinissimi al club partenopeo: i vari Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Edinson Cavani, Ezequiel Lavezzi e tanti altri hanno infatti condiviso sui social parole evidentemente sentite e intense.



Commovente forse più degli altri è stato proprio il Pocho, Lavezzi. "Vorrei dirvi con questo messaggio che nonostante non abbia fatto parte di questo momento, voglio ringraziare dal profondo del mio cuore tutte le persone che oggi formano parte di quello che è successo – ha scritto l'argentino – Mi sento nel dovere de ringraziare la gente che ha fatto di un sogno una realtà...che renda il popolo napoletano orgoglioso e felice. Meritate di festeggiare e onorare la gente che ha regalato una felicità genuina, tramite il calcio. Ringrazio società e tutti che sono parte di questo momento e dire a voi che sono più che grato che, quando mi ha toccato giocare ripresentandovi, ho cercato di onorare sempre il club e la città, stando all'altezza. Vi porterò sempre nel mio cuore...adesso festeggiate e date amore ai giocatori che questo sia una realtà per la storia del club e di una città piena di passione". A commentare le sue parole anche il capitano Di Lorenzo, che si è detto orgoglioso di indossare la 22 che era stata sua, e Marek Hamsik.



Proprio Marek Hamsik ha celebrato l'evento andando al Maradona a vedere il match e poi postando foto della festa, mentre Dries Mertens si è fatto immortalare dalla moglie con Tommaso Starace, suo amico di lungo corso durante gli anni azzurri.



Così invece l'ex capitano azzurro fino allo scorso anno, Lorenzo Insigne: "Napul’è mille culure. Oggi è la rivincita degli ultimi, di quelli che non si arrendono mai! Un gruppo fantastico che ha dimostrato di essere all’altezza di questo 3°scudetto. GRANDI RAGAZZI, con il cuore vicino a tutti voi. NAPOLI CAMPIONE".



Edinson Cavani ha postato un video di un coro dei tifosi del Napoli per le strade della città, e scritto: "Per questa eredità e per tutti i bei momenti vissuti vi voglio fare gli auguri e complimenti per questo nuovo titolo. Meritate questo e molto di più. Forza Napoli sempre".



Post della festa anche da Ghoulam, Koulibaly, Ospina, Reina e altri protagonisti delle scorse stagioni azzurre.



Anche un altro ex capitano azzurro ha scritto belle parole, si tratta di Paolo Cannavaro. Questo il suo post: "Finalmente è arrivato…GODIAMOCELO TUTTO perché dietro a questi lunghi 33 anni ne abbiamo viste di tutti i colori. Sacrificio, dedizione, programmazione e competenze hanno portato a questo grande traguardo. Grande il presidente, grande il direttore, grandi tutti gli addetti ai lavori, grandi quelli intorno alla squadra, grandissimi il mister ed il suo staff ma strepitosi i ragazzi della squadra che, a testa alta petto in fuori e gamba tesa, hanno stradominato il campionato. Un complimento in particolare lo vorrei fare al mitico capitano Giovanni Di Lorenzo che con la sua umiltà, forza, qualità e passione ha portato con onore la fascia. Abbiamo sempre detto: Nun succer’, ma si succer’…È SUCCIES’. CAMPIONI D’ITALIA".