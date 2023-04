Il Napoli vince a Lecce, i bookmakers cominciano a pagare le scommesse sullo scudetto

Via al pagamento delle scommesse sullo scudetto del Napoli. I bookmakers sciolgono la riserva dopo la vittoria a Lecce degli azzurri che, a nove giornate dal termine del campionato, blindano il terzo titolo della loro storia.

Da venerdì sera - riporta Agipronews - Sisal ha iniziato a premiare gli scommettitori che hanno puntato sulla vittoria del campionato da parte dei partenopei: un risultato inatteso, visto che a inizio stagione lo scudetto al Napoli era offerto a 16, quarta forza dietro Juventus, Inter, Milan e Roma.

Già nelle ultime settimane, con il divario sempre più ampio in classifica, il successo finale degli uomini di Spalletti era sceso ad una quota simbolica (1,01). Dopo la vittoria in casa del Lecce, almeno per i betting analyst, i giochi sembrano definitivamente chiusi.