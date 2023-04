Da Baroni a Baroni: lo scudetto azzurro nel destino

Il tempo nella storia del Napoli sembrava essersi cristallizzato al pomeriggio di quella ormai lontanissima domenica 29 aprile del 1990, quando in un San Paolo festante e colmo d'azzurro Marco Baroni al minuto 7 svettava di testa, su assist di Maradona su punizione, per battere Valerio Fiori e regalare al popolo partenopeo la vittoria del secondo scudetto grazie al successo per 1-0 sulla Lazio.

Trentatre anni dopo, seppur con modalità diverse, Marco Baroni incrocia ancora una volta il destino del club partenopeo. E' proprio grazie al successo contro il suo Lecce, infatti, che la strada del Napoli verso il terzo scudetto sembra spianata. Spalletti alla vigilia del match aveva individuato in 15 i punti ancora da collezionare per tagliare il traguardo. Ora, dopo il successo al Via del Mare, di punti ne mancano 12, ma la sensazione è che possa bastarne anche qualcuno in meno. Tanto che alcuni bookmaker, come Sisal, dopo la vittoria azzurra in terra pugliese, hanno deciso di pagare già le scommesse a chi aveva puntato sulla vittoria dello scudetto da parte di Di Lorenzo e compagni.