Un altro campionato dopo il Mondiale? Non per i bookmaker: Napoli ancora favorito

Mondiale del Qatar alle spalle, la Serie A riparte dopo un mese e mezzo di sosta. E lo fa con il Napoli saldamente al comando della classifica, forte delle undici vittorie consecutive e della casella delle sconfitte ancora ferma sullo zero.

Gli uomini di Spalletti si affacciano al 2023 con un discreto vantaggio su tutte le inseguitrici, e nonostante le oltre 20 partite ancora da disputare, i bookmaker vedono i partenopei in pole per lo scudetto, in quota a 1,40 su Planetwin365 e a 1,45 su 888sport.it.

Segue a grossa distanza il Milan campione in carica e attualmente secondo in classifica, per cui il bis in campionato va da 6 a 6,25, mentre a ruota c’è l’Inter di Simone Inzaghi a 7. Il trionfo della Juventus, in ripresa dopo un avvio complicato, vale su 888 invece 7,50 la posta.

Quasi fuori dai giochi tutte le altre inseguitrici: Atalanta, Lazio e Roma vedono infatti lo scudetto lontano, a quota 51.