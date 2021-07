Napoli, primo segnale forte di Spalletti: la scritta sulla pettorina di allenamento

Il tecnico azzurro ha voluto che ci fosse la scritta "Sarò con te e tu non devi mollare", in omaggio al coro dei tifosi partenopei

Primo segnale importante di Luciano Spalletti. Il nuovo tecnico azzurro, come spiegato nel corso della conferenza stampa di presentazione, ha voluto che sulla pettorina di allenamento dei calciatori ci fosse la scritta "Sarò con te e tu non devi mollare", in omaggio al coro dei tifosi partenopei.

"A me piace molto lo slogan 'sarò con te', che è stata un po' la canzone di battaglia per tante partite. Mi piace molto perchè quello è un canto di appartenenza. E' il segnale della mano che la città ti tiene e che noi dobbiamo stringere forte. Dobbiamo dimostrare di meritare questa maglia che indossiamo. Qui la squadra è della città, perchè sono quasi tutti tifosi del Napoli. Noi dobbiamo restituire questo amore e questo affetto con il comportamento in campo. Napoli ama quelli che sono i suoi eroi come nessun altro. Vorrei che io e la mia squadra riuscissimo a restare nei ricordi dei tifosi", ha spiegato Spalletti in conferenza stampa.