Schwoch all'esterno del San Paolo per rendere omaggio a Maradona

Anche Stefan Schwoch ha voluto rendere omaggio questa mattina a Diego Armando Maradona. L'ex attaccante del Napoli si è recato all'esterno dello Stadio San Paolo, come tanti tifosi azzurri, per ricordare il 'Pibe de Oro'.

Schwoch ha pubblicato sul suo profilo Instagram un selfie con una foto del fuoriclasse argentino e la scritta: "Io non mi vendo, io sono napoletano", frase pronunciata qualche anno fa dal Diez.

Anche la giornata di domenica è stata ricca di ricordi ed omaggi da grandi nomi del mondo del calcio. Bruno Conti e Ferlaino si sono recati ai Quartieri Spagnoli per portare fiori sotto il murales, mentre Messi dopo un gol siglato con il Barcellona, si è tolto la maglia mostrando sotto una maglia numero 10 del Newell's Old Boys, squadra del cuore della 'pulce atomica' in cui Maradona ha militato a metà degli anni '90.