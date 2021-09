Scherzo di Insigne a Starace durante il volo per Genova - VIDEO

Tante risate per gli azzurri a bordo del velivolo

Il Napoli è da ieri a Genova dove questa sera (alle 18:30) affronterà la Sampdoria per la quinta giornata di campionato. Durante il volo verso la città ligure, il capitano azzurro Lorenzo Insigne si è reso protagonista di uno scherzo a Tommaso Starace.

Mentre ilo storico magazziniere azzurro era seduto a smanettare con il cellulare, l'attaccante è spuntato dal sedile anteriore urlando. Spavento per Starace e tante risate per i partenopei. Il video è stato postato da Insigne in una 'stories' Instagram.