Calciomercato - Sky: "Napoli e Fiorentina trattano uno scambio di portieri"

Il Napoli in queste ore starebbe lavorando ad uno scambio di portieri con la Fiorentina. Secondo Sky Sport, qualora l'operazione tra i due club dovesse concretizzarsi, Salvatore Sirigu andrebbe a vestire la maglia viola, mentre Pierluigi Gollini farebbe il percorso inverso, venendo a Napoli a fare il secondo di Meret.

Dopo i primi contatti tra le due società - secondo l'emittente satellitare - nella giornata di lunedì la trattativa potrebbe entrare nel vivo.

A Firenze Gollini ha giocato da titolare solamente le prime 3 giornate di campionato in agosto, per poi far posto a Terracciano.