CALCIOMERCATO NAPOLI - L'Inter ci prova per Milik: scambio con Vecino a gennaio?

Quello di Arkadiusz Milik sarà uno dei nomi che con ogni probabilità animerà il mercato di gennaio. L'attaccante polacco sembrerebbe ormai essersi convinto a lasciare Napoli e non attendere la scadenza del contratto per liberarsi a parametro zero, per non rischiare di restare ancora fermo e perdere l'Europeo 2021.

Tra le pretendenti per l'ex Ajax c'è anche all'Inter, alla ricerca di un centravanti da consegnare a Conte per rinforzare il reparto avanzato.

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro sarebbe pronto a proporre uno scambio al Napoli tra l'attaccante e Matias Vecino, centrocampista uruguaiano già accostato a lungo in estate ai partenopei e pronto a rientrare dopo lo stop per un infortunio al ginocchio.