CALCIOMERCATO NAPOLI - L'Inter su Milik, Nainggolan la possibile contropartita?

L'Inter è alla ricerca di un attaccante in vista della riapertura del calciomercato a gennaio per rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Antonio Conte. Tra i candidati ad approdare in nerazzurro c'è anche Arkadiusz Milik.

Il polacco è da tempo un separato in casa a Castel Volturno e potrebbe dire definitivamente addio al club partenopeo nei prossimi mesi. I milanesi potrebbero mettere sul piatto una contropartita tecnica con cui scambiare il cartellino dell'ex centravanti dell'Ajax.

Tra i nomi ipotizzati da Tuttosport, quello che potrebbe maggiormente fare al caso del Napoli è Radja Nainggolan. Il belga ha ancora un anno e mezzo di contratto con il sodalizio meneghino, ma non trova spazio nello scacchiere di Conte. La sua duttilità potrebbe far comodo a Gattuso, essendo utilizzabile nel 4-2-3-1 sia come centrocampista davanti alla difesa che come centrocampista avanzato dietro la prima punta.

Meno percorribili le altre ipotesi di contropartita: Eriksen (valutazione ed ingaggio particolarmente elevati) e Vecino (reduce da un grave infortunio e per caratteristiche simile a Bakayoko).