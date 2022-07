Un satellite porterà nello spazio messaggi d'amore per Maradona: il progetto

Un satellite cercherà di portare nello spazio messaggi d'amore per Maradona. Questo è il progetto promosso dal gruppo "Barilete Cosmico".

I messaggi audio e video, che potranno essere filmati nel velivolo Tango D10S recentemente inaugurato, saranno compressi su un disco rigido che accompagnerà il satellite.

La mostra - racconta La Nacion - si apre sabato 23 luglio e rimarrà per diverse settimane presso l'aerodromo di Morón. In occasione d ell'evento inaugurale è prevista la partecipazione dei compagni di squadra di Maradona ai mondiali di Messico 86'. I fan, invece, potranno "parlare" con Maradona grazie a un sistema di intelligenza artificiale.

Il progetto farà il giro del mondo. Dopo aver terminato il suo passaggio a Buenos Aires, l'aereo partirà per altre località come Brasile, Colombia, Messico e Stati Uniti. Ad ottobre Tango D10S arriverà a Roma, in occasione della Partita per la Pace promosso da Papa Francesco e organizzato dalla Fondazione Scholas Ocurrentes. Poi successivamente volerà a Napoli. Infine arriverà in Qatar in occasione dei Mondiali di calcio. Lì i tifosi di tutto il mondo potranno lasciare il loro messaggio al 'Pibe de Oro'.