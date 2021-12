Sassuolo-Napoli, Dionisi: “Abbiamo meritato il pareggio”

"Devo fare i complimenti ai ragazzi, siamo soddisfatti per il 2-2, chiaramente c'è un pizzico di amaro in bocca per il mancato 3-2. Penso che ce la siamo giocata alla pari, anche sul 2-0 siamo rimasti in partita e credo il pareggio sia giusto". Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, non nasconde la soddisfazione per il 2-2 in rimonta contro il Napoli ai microfoni di Dazn "Stavamo cercando di raggiungere un certo equilibrio e ci stiamo riuscendo, poi sicuramente qualcosa sbagliamo e sbaglieremo ancora, anche oggi in fase d'uscita qualcosa abbiamo sbagliato -prosegue il tecnico dei neroverdi-. Con il nuovo assetto abbiamo più equilibrio in mezzo, qualcuno deve sacrificarsi, Raspadori deve fare tanto lavoro oscuro. Ora dobbiamo essere bravi e continuare così, la prossima partita paradossalmente per noi varrà di più, sarà uno scontro diretto anche se siamo alla sedicesima partita".