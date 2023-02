Spalletti festeggia al meglio la panchina numero 1000: "Grande prestazione"

"Penso che questa sera sia stata una grande prestazione in generale, perchè le ultime partite le avevamo vinte ma con meno qualità. Questa sera nel possesso palla e nella gestione delle fasi mi è sembrata superiore alle ultime. Siamo stati sintetici in quello che erano le cose da fare, siamo stati veloci e qualitativi. Abbiamo sofferto un paio di volte perchè il Sassuolo è una squadra allenata bene, poi non è che non puoi concedere nulla. Nel secondo tempo siamo rientrati bene, ci siamo creati più volte l'opportunità per il 3-0. La squadra è super vogliosa, nessuno ha la presunzione di andare più morbido sul pallone". Così Luciano Spalletti, che ha festeggiato al meglio la sua panchina numero 1000 con un successo sul Sassuolo, ha parlato al termine del match ai microfoni di Dazn.

Le condizioni Osimhen

"Per quello che abbiamo valutato subito non sembra niente di particolare, era solo stanchezza perchè lui non riesce a risparmiarsi, quando ha questa voglia di aggredire va dietro tutti fino a che non ha recuperato palla".

La sfida di Champions

"L'Eintracht è una squadra fortissima perchè ha calciatori velocissimi, ripiega bene con il 4-5-1 e riparte negli spazi. Gente tecnica, squadra abituata a giocare per la singola partita ed è più abituata di noi nel dentro o fuori, l'anno scorso hanno vinto l'Europa League. Anche noi stiamo cercando di lavorare su questo, non dobbiamo fare i calcoli sul campionato nonostante il vantaggio. Questo atteggiamento ci abitua caratterialmente".