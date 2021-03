Il Napoli getta due punti al vento: il Sassuolo pareggia allo scadere

Il Napoli getta al vento un successo all'ultimo secondo. Gli azzurri pareggiano 3-3 in casa del Sassuolo al termine di una rocambolesca partita. Ennesima occasione persa degli uomini di Gattuso, che regalano un contropiede ai padroni di casa a tempo scaduto e subiscono un rigore dubbio per fallo di Manolas, trasformato da Caputo.

A sbloccare il match nel primo tempo è stato un autogol di Maksimovic, che devia di testa nella propria porta un calcio di punizione di Berardi. In precedenza annullato un eurogol a Insigne per fuorigioco millimetrico. Il Napoli ristabilisce la parità con il solito Zielinski, poi nel finale della prima frazione Hysaj tocca ingenuamente Caputo in area e l'arbitro Marini concede il calcio di rigore, trasformato da Berardi.

Nella ripresa Di Lorenzo fa 2-2, poi gli azzurri passano poco prima del 90' grazie ad un rigore trasformato da Insigne per fallo di Haraslin su Di Lorenzo. A tempo scaduto i partenopei regalano un clamoroso contropiede ai neroverdi: Bakayoko perde il pallone a centrocampo, Di Lorenzo subisce un tunnel e Haraslin si invola nell'area azzurra dove Manolas lo tocca leggermente. Per il direttore di gara è ancora rigore, che Caputo trasforma fissando il risultato sul 3-3.

Il tabellino

Sassuolo: Consigli, Muldur (73' Toljan), Marlon, Ferrari, Rogerio, Locatelli, Lopez (85' Haraslin), Berardi (85' Obiang), Defrel (78' Traorè), Djuricic (85' Raspadori), Caputo. All. De Zerbi

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic (85' Manolas), Hysaj (73' Ghoulam), Fabian Ruiz, Demme (73' Bakayoko), Zielinski (85' Lobotka), Politano, Insigne, Mertens (67' Elmas). A disp.Ospina, Contini, Costanzo, Zedadka, D'Agostino, Cioffi, Mario Rui. All. Gattuso



Arbitro: Marini di Roma

Marcatori: 34' Maksimovic (aut.), 38' Zielinski, 45' Berardi rig., 72' Di Lorenzo, 90' Insigne rig., 90'+5' Caputo rig.