"Il Sarrismo è una fregatura, si può giocare bene in tanti modi"

Maurizio Sarri finisce nell'occhio del ciclone dopo la netta e perentoria sconfitta per 3-0 contro la Roma di Mourinho nel derby della capitale. Con la Lazio settima in classifica (potenziale ottava se la Fiorentina dovesse vincere il recupero contro l'Udinese) e fuori da tutte le coppe, i fasti dei tre anni napoletani sono ben lontanti per il tecnico toscano.

Grazie alla sua esperienza all'ombra del Vesuvio, il termine "sarrismo" era entrato nel 2018 nel dizionario Treccani come neologismo: "La concezione del gioco del calcio propugnata dall’allenatore Maurizio Sarri, fondata sulla velocità e la propensione offensiva; anche, il modo diretto e poco diplomatico di parlare e di comportarsi che sarebbe tipico di Sarri".

Proprio del cosiddetto "sarrismo" ne ha parlato nelle ultime ore il noto giornalista romano Franco Melli, ai microfoni di Radio Radio: "La Lazio nel derby non è esistita, ha fatto pena. Sento parlare da mesi di questo sarrismo, che per me è una grande stupidaggine. Il calcio si gioca e basta. Si può giocare bene in tanti modi. In tanti si sono ubriacati con questo Sarrismo, ma è una fregatura".