Sarri: "Tavola apparecchiata per la festa del Napoli e perchè noi non facciamo risultato"

"Noi dobbiamo pensare alla nostra partita. La tavola è stata apparecchiata per la festa del Napoli, quindi è stata apparecchiata perchè noi non facciamo risultato. Il Napoli, tanto, la festa la farà lo stesso, speriamo il più tardi possibile". Così Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Lazio. In caso di mancata vittoria dei biancocelesti a San Siro e di successo degli azzurri nel derby contro la Salernitana, gli uomini di Spalletti conquisterebbero aritmeticamente lo scudetto.

"In questo campionato ci sono formazioni più forti di noi e, senza considerare i punti in classifica, la partita secca è ancora più difficile. L’Inter vuole chiudere tra le prime quattro e dopo gli ultimi risultati ha ritrovato la fiducia", ha aggiunto l'ex tecnico del Napoli.