La bomba di Pistocchi: "Mi dicono di un ritorno di Sarri a Napoli"

Maurizio Pistocchi, giornalista sportivo in passato a Mediaset, è intervenuto a Radio Amore Campania rivelando una notizia, finora non confermata: "C’è un uccellino che continua a spifferarmi nell’orecchio il nome di Maurizio Sarri per il Napoli", ha spiegato Pistocchi. "La rosa azzurra è fortissima, per me Rino ha sbagliato proprio la gestione. Poi non sta neanche bene con il problema all’occhio, va anche detto questo. Ha stretto un bel rapporto coi giocatori del Napoli, gli vogliono bene, però".