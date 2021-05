Allenatore Napoli, via ad una raccolta firme per riportare Sarri in azzurro

Sono ore caldissime per il valzer degli allenatori in Serie A e per il futuro della panchina del Napoli. Tra i tifosi partenopei c'è ancora chi spera in un clamoroso ritorno di Maurizio Sarri all'ombra del Vesuvio e così Nicola Arpaia, interpretando questo sentimento, ha deciso di dare il via ad una petizione sulla nota piattaforma Change.org per chiedere ad Aurelio De Laurentiis di riportare il "Comandante" alla guida degli azzurri.

Nel testo della petizione il giornalista e tifoso si rivolge sia al tecnico di Figline Valdarno che al patron azzurro: "Caro mister, è il momento di riabbracciarci. Ci manca la sua dialettica, la sua tuta, la sua sigaretta, il suo calcio. E adesso mi rivolgo a lei caro Presidente De Laurentis: Continua a farci sognare, riportaci Mister Maurizio Sarri".