Jorginho, l'agente: "Tornasse Sarri al Napoli, potrebbe tornare anche lui"

L'agente del regista della Nazionale e del Chelsea non esclude un suo clamoroso ritorno all'ombra del Vesuvio in futuro

“Sarri di nuovo al Napoli? Il calcio è dinamico, non si può escludere nulla. Tornasse Sarri, potrebbero fare qualche tentativo per riportare anche Jorginho. Gli piace, è perfetto per il suo gioco. Non escludo nulla”. Così Jorge Santos, agente di Jorginho, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di un possibile clamoroso ritorno in azzurro di Maurizio Sarri e del regista della Nazionale.

“Ha ancora due anni di contratto con il Chelsea. È titolare con la Nazionale italiana, con un buon progetto tornerebbe a giocare in Italia”, ha aggiunto l'agente di Jorginho.